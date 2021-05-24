Состав «Уфы» пополнил центральный защитник Юрий Журавлев

Фото: ФК «Уфа»

Накануне ФК «Уфа» объявил о подписании долгосрочного контракта с 24-летним центральным защитником Юрием Журавлевым. Футболист уже прошел медосмотр в клубе и готов приступить к тренировкам в составе башкирского клуба.

Юрий Журавлев является уроженцем Краснодара и воспитанником «Кубани». Почти всю свою карьеру футболист провел в низшем дивизионе российского футбола – Олимп-ПФЛ. Сначала он выступал за «Кубань-2», а в 2018 году перебрался в Астрахань, где подписал контракт с местным «Волгарем».

В прошедшем сезоне 2020/2021 Журавлев выступал за астраханский «Волгарь», который впервые за долгое время пробился в ФНЛ. Защитник отыграл в Футбольной национальной лиге 41 мачт и забил один гол.