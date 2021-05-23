Прощание с легендой «Салавата Юлаева» Николаем Заварухиным пройдет во Дворце спорта

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Прощание с Николаем Заварухиным-старшим состоится в Уфе во вторник, 25 мая. Церемония гражданской панихиды пройдет во Дворце спорта, что на улице Зорге, 41, сообщили в ХК «Салават Юлаев». Ориентировочное начало в 11:00.

Напомним, легендарный хоккеист и тренер «Салавата Юлаева» ушел из жизни накануне на 78-м году жизни. За юлаевцев он выступал в качестве игрока с 1967 по 1979 года, после чего входил в тренерский штаб уфимской команды, работал в спортивной школе «Салавата» и тренировал ХК «Авангард» (Уфа), существовавшую до 1992 года. Игровой свитер Николая Заварухина висит под сводами «Уфа-Арена».

«Комсомольская правда-Уфа» приносит соболезнования родным и близким Николая Михайловича.