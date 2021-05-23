Будет штормить: в Уфе прогнозируется шквалистое усиление ветра

Фото: УГЗ Уфы

В предстоящий понедельник, 24 мая, в Уфе прогнозируется шквалистое усиление ветра. По данным Башгидрометцентра, ветер в башкирской столице будет достигать 17 метров в секунду. В этой связи Управление гражданской защиты города призывает уфимцев быть внимательными и осторожными.

Спасатели предупреждают горожан и гостей Уфы о том, что во время шквалистого усиления ветра не рекомендуется находится рядом с деревьями, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, рекламными щитами и крупными конструкциями.

- Автовладельцам не следует оставлять свой транспорт вблизи насаждений, заборов, ненадежных конструкций, а также не нужно парковать машину вплотную к стенам жилых домов и административных зданий, - отметили в УГЗ Уфы.

Напомним, что в Башкирии до сих пор действует особый противопожарный режим. Жителям под угрозой штрафов нельзя разводить открытый огонь, а также использовать мангалы для приготовления шашлыков в ветреную погоду.