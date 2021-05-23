В Уфе спасатели достали из озера тонущую женщину

Фото: УГЗ Уфы

Сегодня, 23 мая, на озере Карьерном едва не произошла трагедия. 42-летняя женщина решила поплавать и заплыла слишком далеко от берега. Уфимка не рассчитала силы и стала тонуть. К счастью, на берегу дежурили спасатели Управления гражданской защиты населения города. Они пришли на помощь и вытащили женщину на берег.

Как отметили в пресс-службе УГЗ Уфы, предположительно, уфимка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

К счастью, на этот раз все обошлось: женщина даже не нуждалась в медицинской помощи. Однако уфимские спасатели напоминают: правилами поведения на воде не стоит пренебрегать. Официально купальный сезон в башкирской столице еще не начался.

- Все места в прибрежных зонах являются несанкционированными и несут потенциальную угрозу для жизни, - подчеркнули в УГЗ Уфы.