Юбилейный фестиваль «День 1000 велосипедистов» в Уфе посетили 22 тысячи человек

Фото: пресс-служба уфимской мэрии

Сегодня, 23 мая, в Уфе прошел юбилейный, десятый ежегодный фестиваль «День 1000 велосипедистов». По данным уфимской мэрии в велопробеге приняли участие 22300 любителей вело транспорта. Колонна стартовала от площади имени Ленина на остановке «Горсовет», а финишировала на площади Салавата Юлаева.

Напомним, на всем протяжении девятикилометрового маршрута было перекрыто движение автомобилей и общественного транспорта.

Участников фестиваля приветствовал мэр Уфы Сергей Греков, который затем также сел на велосипед и присоединился к большому велопробегу.

- Этот год в республике объявлен Годом здоровья и активного долголетия. Поэтому я особенно рад видеть, что такой замечательный фестиваль собирает целые семьи, людей самых разных возрастов. Наше велосообщество растет, и мы продолжим создавать комфортные условия для велосипедистов, - цитирует мэра пресс-служба администрации Уфы.