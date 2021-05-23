Погибшим при аварии снегоболотохода в Башкирии оказался двукратный чемпион мира по сверхлегкой авиации

Фото: соцсети

В минувшую пятницу, 21 мая, в Караидельском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. На сельской дороге Караидель-Новоянсаитово ближе к полуночи вылетел в кювет и перевернулся водитель на снегоболотоходе «Баги Commandor». В пресс-службе ГИБДД по Башкирии сообщили, что от полученных травм мужчина скончался на месте. Сегодня стала известна личность погибшего – им оказался двукратный чемпиона мира и Европы по сверхлегкой авиации 42-летний Максим Семенов.

Максим Семенов летал на дельтаплане в паре со своей супругой Альфией. Вместе супруги Семеновы завоевали две золотые медали в соревнованиях по сверхлегкой авиации. У Максима остались двое несовершеннолетних детей.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии

О трагической гибели двукратного чемпиона мира на своей странице в соцсетях рассказал гендиректор аэродрома «Первушино» Сергей Минигулов.

- Человек живет, пока мы его помним! Его будет помнить страна, потому что он первым за 30 лет привез золотую медаль нашего спорта. Ему было всего 42 года, но он сделал великий спортивный подвиг для нашего авиационного спорта, - написал Минигулов у себя в Facebook.

Прощание с Максимом Семеновым состоится в Уфе, в понедельник, 24 мая, в зале прощания на улице Цветочная, 2/3. Церемония начнется в 11:00.