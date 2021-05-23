Житель Башкирии лишился денег, пытаясь заказать интимные услуги через интернет

Мошенников теперь разыскивает полиция Фото: Иван ВИСЛОВ

Накануне житель Илишевского района Башкирии лишился денег, пытаясь заказать интимные услуги через интернет-сайт. Он зашел на сомнительный сайт, где якобы можно было после предоплаты вызвать на дом девушку легкого поведения. Желая поскорее утолить свою похоть, он перевел деньги на указанный на сайте номер. После перевода в размере 7300 рублей на его сообщения и звонки перестали отвечать.

Поняв, что попался на удочку мошенников, мужчина отправился в полицию и написал заявление. Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, сотрудники полиции возбудили уголовное дело по признакам «дистанционного» мошенничества. Сейчас подозреваемых разыскивают стражи порядка.

Напомним, накануне житель Башкирии лишился 40 тысяч рублей при попытке вызвать путану.