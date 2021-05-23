Абсолютный максимум: в Уфе побит очередной температурный рекорд

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В минувшую субботу, 22 мая, в Уфе был перекрыт очередной абсолютный максимум температуры воздуха. В Башгидрометцентр пояснили, что ранее самая высокая температура на эту дату была зафиксирована 22 мая 2014 года. Тогда столбики термометра поднялись до +30,7ºС. Вчера же метеорологи на аэрологической станции Уфа-Дема отметили новый рекорд – 31,6 ºС.

В свою очередь, специалисты Башгидрометцентра прогнозируют, что сегодня, 23 мая 2021 года по республике существенных осадков не ожидается. Лишь в северных районах пройдет кратковременный дождь и гроза. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами прогнозируется шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха днем составит +25, +30 градусов Цельсия, в южных районах до +35.

В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится. Метеорологи прогнозируют в понедельник, 24 мая, без существенных осадков, южный умеренный ветер, днем местами шквалисто усиление. Температура воздуха в ночь на понедельник составит 16-21 ºС, местами похолодает до +10 ºС, а днем столбики термометров поднимутся до +30, +35 градусов Цельсия.