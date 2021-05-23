В Башкирии за сутки коронавирус подхватили 88 человек, четверо скончались

Фото: Рустем Ахунов

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Башкирии представил краткий доклад о распространении инфекции в республике на воскресенье, 23 мая. Всего по данным регионального Минздрава, за прошедшие сутки число инфицированных увеличилось на 88 человек. При этом с полным выздоровлением из больниц по всей Башкирии выписали 120 пациентов.

На сегодняшний день общее количество случаев коронавируса в республике составляет 37395 человек. Переболели или перенесли в легкой форме COVID-19 35180 жителей Башкирии. Согласно данным оперативного штаба, прямо сейчас ковидом болеют 2215 человек.

К сожалению, за прошедшие сутки от коронавируса и его последствий скончались еще четыре человека.