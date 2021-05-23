В Башкирии на сельской дороге перевернулась легковушка, погибла пассажирка

Фото: ГИБДД по Башкирии

В минувшую субботу, 22 мая, в Стерлибашевском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает ГИБДД по Башкирии, на 52 километре сельской дороги Киргиз-Мияки-Арасланово-Стерлибашево 60-летний житель Стерлитамака за рулем «Daewoo Nexia» не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась.

В дорожной полиции Башкирии отметили, что в результате аварии 53-летняя пассажирка легковушки скончалась на месте происшествия. Причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники дорожной полиции – разбирательство уже началось.

Всего по данным ГИБДД по Башкирии, за прошедшие сутки в республике зарегистрировали 11 автомобильных аварий, в которых погиб один человек и 18 получили различные травмы. Госавтоинспекторы выявили 2200 нарушений ПДД и задержали 37 нетрезвых водителей.