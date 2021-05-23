Житель Башкирии погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты

Фото: МЧС по Башкирии

В минувшую субботу, 22 мая, в Стерлитамаке произошел пожар, унесший жизнь 55-летнего мужчины. По данным МЧС по Башкирии, сообщение о возгорании в одной из квартир в многоэтажке по улице Шаймуратова поступило в 17:25. На место незамедлительно выехали сотрудники пожарной охраны и спасатели.

По прибытии на место возгорания стало ясно, что горит однокомнатная квартира – огонь успел распространится на площади 4 квадратных метра. Сотрудники пожарной охраны спасли из опасной зоны троих человек.

Когда пожарные ликвидировали открытое горение, в комнате было обнаружено тело хозяина квартиры. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении.

Всего в тушении пожара от МЧС по Башкирии принимали участие 9 человек и три единицы техники, сообщили в пресс-службе экстренного ведомства.