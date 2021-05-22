«Убью тебя»: в Башкирии зарезавший воспитательницу мужчина получил 12 лет строгого режима

Несчастная скончалась на месте.

В Кармаскалинском районе Башкирии осудили местного жителя за убийство бывшей жены.

Известно, что накануне убийства супруги сидели в автомобиле и поругались, тогда злоумышленник схватил из сумки нож и замахнулся на супругу со словами «Убью тебя». Испуганная женщина выбежала из машины, тот догнал ее, прижал к забору, но увидел прохожих и отпустил.

Однако злость и обида в нем все еще играла, будучи пьяным, он приехал к ней на работу в детский сад (здание совмещено со школой - Ред), где та работала воспитательницей, закатил скандал, схватил нож и нанес два удара ножом в грудь. Несчастная скончалась на месте.

Свою вину он признал, в содеянном раскаялся. Суд вынес приговор – мужчина получил 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, эта история произошла 17 ноября 2020 года в селе Старые Киешки. У женщины остались двое детей - дочь и сын. Ранее бывший супруг угрожал ей убийством и поджигал дом.