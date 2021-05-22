23 мая в Уфе перекроют ряд дорог из-за фестиваля «День 1000 велосипедистов»

На фестиваль приезжают тысячи людей

В столице Башкирии завтра, 23 мая, будут перекрыты некоторые участки дорог в связи с проведением фестиваля «День 1000 велосипедистов», сообщили в ГИБДД.

23 мая с 9 часов до 12 будет закрыт проспект Октября от Северного проезда до улицы 50 лет Октября и далее по маршруту – улица 50 лет Октября от проспекта Октября до улицы Цюрупы, улица Цюрупы от улицы 50 лет Октября до улицы Пушкина, улица Пушкина от улица Цюрупы до улицы Мажита Гафури и улица Мажита Гафури от улица Пушкина до улицы Заки Валиди.

С 18 часов 22 мая до 20 часов 23 мая будет закрыта парковочная площадка перед Конгресс-холлом «Торатау».