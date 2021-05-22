И снова до 35 градусов жары: синоптики Башкирии опубликовали прогноз погоды на завтра, 23 мая

Жаркая погода в республике еще сохранится. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пожалуй, никто и не догадывался, что май 2021 года в Башкирии будет таким жарким. Лето, хоть еще и не календарное, уже вступило в свои законные права. Жаркая погода в республике еще сохранится.

Завтра, 23 мая, местами ожидается до +35 градусов, в среднем +27, +30.

В северных районах региона пройдут кратковременные дожди, грозы, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер будет дуть юго-западный с переходом на северный умеренный, днем местами шквалистое усиление ветра до сильного. В МЧС предупредили, что порывы ветра могут достигнут 15-20 м/с.