В Башкирии экс-полицейский получил условный срок за получение взятки

В общей сложности по такой схеме он получил 62 тысячи рублей, но вскоре его незаконная деятельность была пресечена сотрудниками службы собственной безопасности МВД по РБ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Накануне Иглинский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего бывшего старшего инспектора ДПС Артура Зайнетдинова. Экс-полицейского признали виновным сразу по двум статьям – получение взятки и мелкое взяточничество.

Как рассказали в прокуратуре, на протяжении трех лет, с 2018 по 2020 годы, он требовал с водителей, нарушивших ПДД, взятки – от 2 до 30 тысяч рублей. Деньги перечислялись на банковскую карту его матери.

В общей сложности по такой схеме он получил 62 тысячи рублей, но вскоре его незаконная деятельность была пресечена сотрудниками службы собственной безопасности МВД по РБ. Полицейский был уволен в связи с утратой доверия.

Свою вину он так и не признал. Зайнетдинов отделался условным сроком – суд назначил ему наказание в виде 4-х лет 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Также ему придется выплатить штраф 200 тысяч рублей.