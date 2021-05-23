В башкирском городе украли ели, которые посадили ко Дню победы

Сами местные жители возмущены таким поступком и очень расстроены.

В Баймаке неизвестные похитили молодые ели, которые высадили в канун 9 мая 2021 года, сообщает ГТРК «Башкортостан». Зритель телеканала заснял видео, на котором видно, что на земле валяются сломанные деревянные ограждения, а на месте посадки деревьев не осталось и следа.

Сами местные жители возмущены таким поступком и очень расстроены.

- Обидно до слез, как можно сотворить такое? Недолго мы радовались положительным преображениям родного города! Но я точно уверена, что это дело рук пришлых вандалов! То памятник-танк разбирают, то ели воруют и, главное, все это было сооружено и посажено в честь Дня великой Победы – нашего самого святого праздника! Не могут баймакцы так варварски относиться к своему городу! Надо найти вандалов, наказать, а их фотографии развесить на всеобщее обозрение – пусть бегут с нашего города! – написала местная жительница Алсу.

Напомним, что неделей ранее вандалы в Баймаке испортили танк, который привезли из Свердловской области также в канун Дня победы 2021 года.