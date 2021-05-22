Похотливый житель Башкирии лишился 40 тысяч рублей в надежде воспользоваться секс-услугами

Девушку легкого поведения он так и не дождался Фото: Евгения ГУСЕВА

Накануне 29-летний житель Башкирии стал жертвой интернет-мошенников и лишился 40 тысяч рублей. Он всего-то хотел воспользоваться секс-услугами.

Как рассказали в МВД по РБ, он пытался заказать услуги через сайт, условиями которого было внесение предоплаты. Он ее внес, но не смог воспользоваться услугой. Нужно было внести еще 40 тысяч в качестве страховой суммы. Мужчина хотел получить услуги проститутки скорее и перевел деньги на указанный номер. Однако ни денег, ни секс-утех он не получил и тогда понял, что попал на уловку мошенников. Он обратился в полицию, начато разбирательство.

МВД по РБ напоминает – не переводите деньги незнакомым людям, будьте бдительны при общении в социальных сетях.