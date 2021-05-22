Четыре человека скончались от коронавируса в Башкирии за сутки

Вторым компонентом вакцины привились уже свыше 247 тысяч человек, первым – более 310. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число заболевших коронавирусом в Башкирии выросло до 37 395. За сутки опасную инфекцию подхватили 88 человек. 120 выздоровели и выписались, всего побороть ковид удалось 35 180 людям. Об этом сообщили в администрации главы республики.

К сожалению, растет число погибших. За минувшие сутки вирус унес жизни четырех человек, всего с начала пандемии умерли 507 жителей республики.

Отметим, что вторым компонентом вакцины привились уже свыше 247 тысяч человек, первым – более 310. Уже на днях в регион поступит новая вакцина «КовиВак». Она предназначена для людей от 18 до 60 лет, а иммунитет к ковиду после прививки будет сохраняться, в среднем, около 8 месяцев.