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Происшествия22 мая 2021 11:34

Следователи проверят падение уфимки с сыном-инвалидом после концерта Юльякшина

Женщина получила травмы, ребенок не пострадал
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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Сама Регина в беседе с «КП-Уфа» рассказала, что разбила коленки, из носа потекла кровь.

Сама Регина в беседе с «КП-Уфа» рассказала, что разбила коленки, из носа потекла кровь.

В столице Башкирии следователи проверяют обстоятельства инцидента, в котором 17 мая уфимка Регина Сафронова упала в подземном пешеходном переходе вместе с 10-летним сыном-инвалидом. При спуске на пандусе инвалидная коляска покатилась вниз, а женщина съехала следом за ней на коленках. В тот день они возвращались домой с концерта Радика Юльякшина.

Следственные органы сейчас проводят доследственную проверку. Им предстоит установить обстоятельства произошедшего, исследовать пандус и проворить его на соответствие предъявляемым требованиям и нормам.

Напомним, что сама Регина в беседе с «КП-Уфа» рассказала, что разбила коленки, из носа потекла кровь. На помощь к ним бросились прохожие.

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