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Общество22 мая 2021 10:44

«Их тут миллионы!»: в Башкирии жители засняли нашествие комаров

Насекомые роем нападали на людей на популярном озере
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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На ролике видно, как комары летят роем прямо как пчелы, а молодой человек отбивается от них.

На ролике видно, как комары летят роем прямо как пчелы, а молодой человек отбивается от них.

Жители Башкирии сняли на видео нашествие комаров на озере Банном (Якты-Куль) в Абзелиловском районе 21 мая и опубликовали ролик в Инстаграм.

- Посмотрите, сколько тут комаров! Их тут миллионы! Прямо нашествие какое-то, - говорит автор видео Айтуган.

На ролике видно, как комары летят роем прямо как пчелы, а молодой человек отбивается от них. Пользователи соцсети предположили, что это не комары, а поденки, однако Айтуган отметил, что лично ловил их в руки, и насекомые оказались комарами.

- Ужас, я думал их в нашем районе нет, ошибался, - комментируют местные жители.