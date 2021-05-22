Гульназ Асаева рассказала, как ей удалось сбросить 10 килограммов

Певица призналась, что проблемы с телом были и из-за того, что она очень любит фаст-фуд и часто там питалась.

Недавно Гульназ Асаева поделилась своей радостью – певица похудела на 10 кг и сделала фото в коротких шортиках. Звезда призналась, что давно хотела так одеваться, но лишние килограммы не позволяли выбирать такие наряды. Асаеву сразу завалили комментариями – как за короткий срок сбросить столько лишнего веса? Тогда она вышла в прямой эфир и поделилась секретами. Совсем скоро она, выяснилось, запускает свой марафон по снижению веса.

- На самом деле я не собиралась худеть, думала, что все нормально. Но, когда увидела на весах 63 килограмма и больше, поняла, что пора. Это же невыносимо, невозможно, мне же всего 22 года, - говорит Асаева.

Певица призналась, что проблемы с телом были и из-за того, что она очень любит фаст-фуд и часто там питалась.

Ее похудение началось со смены рациона – диетолог ей составил меню, в котором были и макароны, и картошка, просто все в меру. Также певица добавила в свой рацион белковые коктейли – это было ее ужином. А первым шагом было очищение кишечника, Асаева пила БАДы (биологически активные добавки к пище) два раза в день – утром и вечером. Ни о каких тренировках Асаева не рассказала, вес ушел только благодаря питанию.

Много времени в эфире она уделила рассказу о БАДах и коктейлях, которые сама употребляет. А в конце эфира рассказала, что скоро можно будет приобрести ее марафон – участники также будут сбрасывать вес без тренировок, только на БАДах и питании.