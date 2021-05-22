В Уфе закрыли рынок за нарушение антиковидных правил

Сейчас идет проверка торговых объектов по всей республике на предмет соблюдения антиковидных правил. Фото: Александр РОГОЗА

В столице Башкирии 20 мая закрыли ТСК «Юрматы» в Инорсе на Тухвата Янаби, сообщили в Минторге. Как пояснили в ведомстве, здесь был нарушен масочный режим.

- Из-за нарушений эпидемиологических требований после проверки объект приостановил свою работу до устранения замечаний и проведения санитарно-профилактических работ, - прокомментировали специалисты.

Отметим, что сейчас идет проверка торговых объектов по всей республике на предмет соблюдения антиковидных правил. За нарушения грозят серьезные штрафы.