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Общество22 мая 2021 19:22

В Уфе закрыли рынок за нарушение антиковидных правил

Посетители и сотрудники не носили маски
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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Сейчас идет проверка торговых объектов по всей республике на предмет соблюдения антиковидных правил.

Сейчас идет проверка торговых объектов по всей республике на предмет соблюдения антиковидных правил.

Фото: Александр РОГОЗА

В столице Башкирии 20 мая закрыли ТСК «Юрматы» в Инорсе на Тухвата Янаби, сообщили в Минторге. Как пояснили в ведомстве, здесь был нарушен масочный режим.

- Из-за нарушений эпидемиологических требований после проверки объект приостановил свою работу до устранения замечаний и проведения санитарно-профилактических работ, - прокомментировали специалисты.

Отметим, что сейчас идет проверка торговых объектов по всей республике на предмет соблюдения антиковидных правил. За нарушения грозят серьезные штрафы.