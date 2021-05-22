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Общество22 мая 2021 9:18

Сегодня в Башкирии нельзя будет купить алкоголь

Из-за Последнего звонка действует «сухой закон»
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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Во всех школах республики сегодня, 22 мая, звенит «Последний звонок»

Во всех школах республики сегодня, 22 мая, звенит «Последний звонок»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во всех школах республики сегодня, 22 мая, звенит «Последний звонок». Из-за этого на территории всей Башкирии действует «сухой закон» - алкоголь сегодня нельзя будет купить никому. Запрет действует только на магазины, на кафе и рестораны не распространяется. Если магазин нарушит правила торговли, будет выписан штраф. Для должностных лиц штраф составит от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции или без таковой.

Отметим, что в день «Последнего звонка» в Башкирии нельзя купить алкоголь уже с 2017 года. Приобрести увеселительные напитки невозможно также 27 июня в День молодежи, День знаний, в дни проведения сабантуев, частично в новогодние каникулы.