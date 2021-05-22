В Башкирии северянин насмерть сбил молодую женщину

Удар был такой силы, что молодая женщина скончалась до приезда скорой помощи – травмы оказались сильнее.

Смертельная авария в Белокатайском районе республики произошла после полуночи.

Как сообщили в ГИБДД по РБ, на 62 км автодороги Большеустьикинское-Новобелокатай 61-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа за рулем «Renault Duster» сбил 32-летнюю местную жительницу.

Удар был такой силы, что молодая женщина скончалась до приезда скорой помощи – травмы оказались сильнее.

Сам водитель рассказал сотрудникам дорожной полиции, что погибшая сидела на проезжей части.

По факту наезда начато разбирательство.