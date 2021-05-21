Синоптики Башкирии сообщили, что скоро в республику придут грозы

Синоптики «Башгидрометцентра» сообщили, что в республике следующая неделя будет довольно контрастной по погоде. Такую ситуацию метеорологи связали с «активизацией атмосферных процессов».

По прогнозу 24 мая будет жарким – температура воздуха ночью составит 15-20°, днем – 30-35°.

В период с 25 по 27 мая будет похолодание с понижением температуры воздуха ночью до 5-11°, днем ожидается 20-26°. В эти дни также обещают кратковременные дожди с грозами и шквалистыми усилениями ветра.

С 28 мая погода вновь повысится до 30-ти градусных значений.