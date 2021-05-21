В Башкирии вступил в силу запрещающий продавать энергетики детям закон

Сегодня, 21 мая, в Башкирии официально вступил в силу законопроект, который устанавливает запрет на продажу тонизирующих напитков детям. Такую продукцию также запрещено продавать в образовательных, медицинских, спортивных организациях. В настоящий момент за нарушение введены штрафы.

– В небольших дозах энергетики не навредят, но проблема в том и состоит, что главные любители таких неполезных напитков – подростки, которые мало задумываются о здоровье. К тому же, красивые алюминиевые банки с энергетиками стоят в магазинах рядом с обычными прохладительными напитками и не вызывают настороженности. Если ребенок будет бесконтрольно употреблять энергетики, то наверняка получит проблемы со здоровьем – с нервной, пищеварительной или сердечно-сосудистой системой, – прокомментировал председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев.

В настоящий момент также установлены штрафы:

– для граждан – от 3-х тысяч до 4-х тысяч рублей;

– для должностных лиц – от 30 до 40 тысяч рублей;

– для юридических лиц – от 150 тысяч до двухсот тысяч рублей.

За повторное правонарушение:

– для граждан – от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;

– для должностных лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей;

– для юридических лиц – от двухсот тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.