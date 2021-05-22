Метеорологи объяснили загадочное погодное явление, напугавшее жителей Уфы ранней весной

Как оказалось, это была зимняя гроза Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В начале марта 2021 года в пользователи соцсетей из Уфы массово сообщали о странном явлении, которое им довелось наблюдать. Все как один горожане утверждали, что поздно вечером слышали гром и видели сверкающую вдали молнию. Все бы ничего, но в те дни в Башкирии стояла по-настоящему зимняя погода и никакого дождя не наблюдалось. Более того, осадков ни в тот день, ни позднее вовсе не было. Гром и молнии в зимнюю погоду напугали уфимцев, но тогда происхождение этого явления никто так и не объяснил.

В беседе с «КП-Уфа» главный метеролог Башгидрометцентра Анна Козаева рассказала, что это было и как часто бывают такие явления. Как оказалось, уфимцы тогда наблюдали зимнюю грозу.

- Зимние грозы да, бывают. Они связаны с фронтальными разрезами. Крайне редко, но такое бывает. Аномалией их назвать нельзя – зимние грозы не часто встречаются, но это не аномалия, - пояснила Анна Козаева.