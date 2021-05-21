22 мая в Башкирии нельзя будет купить алкоголь

В день Последнего звонка в Башкирии действует "сухой закон"

Завтра, 22 мая, на территории Башкирии будет действовать «сухой закон» – в магазинах нельзя будет купить алкоголь. Ограничение связано с тем, что в этот день выпускники школ отпразднуют Последний звонок. Об этом напомнили в региональном парламенте.

– Хотелось бы, чтобы праздник оставил у детей только радостные воспоминания и не был омрачен последствиями употребления алкоголя. Запрет на продажу спиртного в день Последнего звонка действует в нашей республике с 2017 года. Еще на этапе обсуждения эта инициатива была поддержана педагогами и родительской общественностью, – пояснил спикер Курултая-Госсобрания Константин Толкачев.

Опыт, по его словам, показал, что решение ограничить продажу алкоголя в День последнего звонка было «правильным», поскольку «детский праздник и алкоголь несовместимы». Отметим, что «сухой закон» касается только магазинов. На кафе, бары и рестораны ограничение на реализацию спиртного не распространяется.

Напомним, в Башкирии запрет на продажу алкоголя действует также в День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября) и дни сабантуев.