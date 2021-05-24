Башкирские синоптики высказались о климатических изменениях, которые влияют на человека

В Башкирии, как и во всем мире, наблюдается потепление Фото: Иван МАКЕЕВ

Согласно наблюдениям специалистов Башгидрометцентра, за последние сто лет климат в республике претерпел значительные изменения. Метеорологи уверены, что дальнейшее потепление, которое наблюдается в Башкирии, может сильно повлиять не только на погоду в регионе, но и на жизнедеятельность человека. Подробно о последствиях смены климата рассказала главный метеоролог Башгидрометцентра Анна Козаева.

- Исследования показывают, что в Северном полушарии планеты климат меняется быстрее, чем в Южном. В целом, на Земле идет потепление. С 1900 года в Северном полушарии, в том числе в России, потеплело на 0,7 градуса, а в Южном – на 0,5 градуса. Если потепление выйдет за три градуса, то начнутся необратимые природные процессы. Чем это опасно для нас? Появлением аномальных погодных явлений, таких как, например, засухи, - рассказывает главный метеоролог Башкирии.

По ее словам, потепление климата, которое наблюдается на территории нашей страны, в полной мере затрагивает также и Башкирию – в республике также фиксируется среднегодовое повышение температуры воздуха на 0,7 градусов.