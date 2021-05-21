Синоптики пообещали «контрастную погоду» в Башкирии на следующей неделе

Начало следующей недели в Башкирии будет солнечным и жарким

На следующей неделе в Башкирии ожидается «контрастная погода». Причиной этого станет «активизация атмосферных процессов», сообщили синоптики Башгидромета.

Начало недели, 24 мая, выдастся жарким – погода будет такой же, как и в предыдущие две недели. Республику накроет южным теплом: ночная температура воздуха составит 15-20°, дневная – 30-35°.

В последующие три дня, 25-27 мая, по региону пройдет холодный фронт. Это приведет к понижение температуры: ночью похолодает до 5-11°, днем столбики термометров покажут 20-26°. Одновременно с этим в Башкирии пройдут кратковременные дожди с грозами и сильным ветром.

В конце рабочей недели, с 28 по 30 мая, в республику вновь вернется 30-градусная жара.