Обновленную развязку на Валиди-Юлаева в Уфе откроют 15 августа

фото: Андрей Назаров // vk.com

Обновленную развязку на пересечении улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева в Уфе откроют 15 августа. Об этом в своих соцсетях сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.

– Изначально запустить движение на путепроводе мы планировали к 1 сентября. Теперь хотим ускорить этот срок. По итогам сегодняшнего общения со строителями пришли к решению, что откроем развязку в воскресенье, 15 августа, – написал чиновник.

По его словам, сроки сдачи объекта удалось сократить «за счет некоторой оптимизации»: теперь переустройство инженерных коммуникаций будет происходить параллельно со строительством. Кроме того, на возведение развязки привлекут больше рабочих.

Назаров добавил, что для властей республики открытие развязки именно в августе является принципиальным вопросом: «именно в августе родители начинают собирать детей в школу; повышается машинопоток».

После того как путепровод будет открыт, строители приступят к реконструкции съездов. Эту работу планируется завершить только к концу следующего года.

Напомним, развязку на Валиди-Юлаева начали «пересобирать» в начале января. Обновленный путепровод будет расширен с 4 до 6 полос и удлинен на семь метров.