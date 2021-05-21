В Уфе из-за фестиваля славянской культуры перекроют часть улицы Набережной

фото: мэрия Уфы

В Уфе из-за проведения республиканского фестиваля славянской культуры «Славяне XXI века» перекроют участок улицы Набережной. Речь идет об отрезке между улицей Генерал-губернатора Перовского (спуск с парка Ватан) до дома №230 на Набережной. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничение на проезд транспорта будет действовать почти сутки: с 6:00 23 мая до 00:00 24 мая.

Власти башкирской столицы попросили горожан с пониманием отнестись к перекрытию участка улицы и принесли извинения за неудобства.