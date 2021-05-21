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Здоровье21 мая 2021 13:57

Число жертв коронавируса в Башкирии превысило 500 человек

За сутки от инфекции в регионе скончались еще четверо жителей
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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503 человека скончались от коронавируса в Башкирии с начала пандемии

503 человека скончались от коронавируса в Башкирии с начала пандемии

В Башкирии с начала пандемии от коронавируса скончались 503 человека. За прошедшие сутки инфекция унесла жизни еще четверых жителей республики. Об этом 21 мая сообщил региональный оперштаб.

На данный момент на территории Башкирии зарегистрировано 37 307 случаев COVID-19. В течение минувших 24 часов инфекцию выявили еще у 89 человек. Выписано по выздоровлению было 35 060 пациентов (121 – за сутки).

1744 человека в регионе, по данным официальной статистики, являются носителями коронавируса прямо сейчас.

Полную вакцинацию от ковида прошли более 247,1 тысячи жителей республики.

Коронавирус Covid-19