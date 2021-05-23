Синоптик объяснила причину погодных аномалий, которые начали возникать в Башкирии

На фото: сентябрь 2017 года, последствия тропического ливня в Уфе

Главный метеоролог Башгидрометцентра Анна Козаева в беседе с «КП-Уфа» отметила, что за последние годы специалисты отмечают рост опасных погодных явлений на территории республики.

- Особенно растет количество аномальных явлений, которые раньше не встречались. Например, смерчи. Первое упоминание смерчей из наших наблюдений, было в 1970-м году. Тогда смерч полностью «высосал» озеро в Бакалинском районе, а потом вода появилась в другом месте. Ущерба тогда никакого не было, - рассказывает главный метеоролог Башгидрометцентра.

По словам Анны Козаевой, с тех пор в Башкирии еще трижды фиксировались смерчи, а 4 сентября 2017-го в республику пришел тропический ливень. Для территории нашей республики эти явления не просто не характерны, но являются аномальными. Кроме того, их практически невозможно спрогнозировать заранее.

- Тот ливень, который Уфу залил, мы только за 20 минут увидели, - вспоминает главный метеоролог Башкирии.