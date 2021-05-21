На улице Сочинской в Уфе загорелось здание

фото: МЧС РБ

Сегодня днем, 21 мая, на улице Сочинской в Уфе загорелось деревянное неиспользуемое здание. Огонь от постройки переместился на два соседних дома. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.

Тревожный вызов на пульт диспетчера аварийной службы поступил в 12:47. На место происшествия работали три звена газодымозащитной службы. На тушение были сразу шесть пожарных стволов. Тушение велось по повышенному рангу пожара.

Огонь было локализован в 13:49, полная ликвидация горения зафиксирована в 13:53. В инциденте обошлось без погибших и пострадавших.