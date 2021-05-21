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Общество21 мая 2021 11:56

Уфимка едва не родила ребенка на форуме Каринэ Хабировой

Горожанку успели доставить в роддом
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Каринэ Хабирова

Каринэ Хабирова

Жительница Уфы Дилара Исмагилова едва не родила ребенка на форуме «Территория женского счастья», идейной вдохновительницей которого является супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова. Об этом первая леди республики сообщила на своей странице в инстаграме.

Едва не родившая на форуме уфимка и акушер

– Чудеса случаются, и «Территории женского счастья» это подтверждает! Вчера [20 мая] прямо с мероприятия наша участница Дилара Исмагилова уехала в роддом и стала мамой замечательно малыша, а сопровождал ее на родах акушер-гинеколог, партнёр нашего проекта Динар Габдрахманов! – написала Хабирова.

Она отметила, что это «замечательный» и «счастливый» знак.

Напомним, сама Каринэ Хабирова в январе текущего года стала мамой в третий раз. У нее родился сын, которого назвали Тимером.