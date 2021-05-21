Уфимка едва не родила ребенка на форуме Каринэ Хабировой

Каринэ Хабирова

Жительница Уфы Дилара Исмагилова едва не родила ребенка на форуме «Территория женского счастья», идейной вдохновительницей которого является супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова. Об этом первая леди республики сообщила на своей странице в инстаграме.

Едва не родившая на форуме уфимка и акушер

– Чудеса случаются, и «Территории женского счастья» это подтверждает! Вчера [20 мая] прямо с мероприятия наша участница Дилара Исмагилова уехала в роддом и стала мамой замечательно малыша, а сопровождал ее на родах акушер-гинеколог, партнёр нашего проекта Динар Габдрахманов! – написала Хабирова.

Она отметила, что это «замечательный» и «счастливый» знак.

Напомним, сама Каринэ Хабирова в январе текущего года стала мамой в третий раз. У нее родился сын, которого назвали Тимером.