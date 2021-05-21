От +4 до +35, ветер и грозы: прогноз погоды в Башкирии на ближайшие дни

Днем температура воздуха будет колебаться между отметками в 25 и 35 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Башгидромета дали прогноз погоды в Башкирии на ближайшие выходные, 22 и 23 мая.

В субботу, 22 мая, в регионе не ожидается существенных осадков. Ветер будет южным, умеренным, днем может усилиться до порывистого. Температура воздуха этой ночью составит +9,+14°, на востоке прогнозируется похолодание до +4°. Днем столбики термометров покажут +26,+31°.

В воскресенье, 23 мая, погода обещает быть переменчивой. Так, по северу пройдут кратковременные дожди с грозами. На остальной части республики осадков не предвидится. Ветер сменит направление на юго-западное с переходом на северное – в отдельных районах возможно шквалистое усиление. Температура воздуха ночью +15,+20°, местами до +10°, днем +25,+30°, по югу до +35°.