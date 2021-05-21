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Общество21 мая 2021 10:40

У мэра башкирского Нефтекамска истек срок контракта

Сейчас он продолжает руководить городом, но уже в качестве исполняющего обязанности
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Ратмир Мавлиев (справа) с главой Башкирии Радием Хабировым // фото: Ратмир Мавлиев / vk.com

Ратмир Мавлиев (справа) с главой Башкирии Радием Хабировым // фото: Ратмир Мавлиев / vk.com

У Ратмира Мавлиева истек срок контракта на должности мэра башкирского города Нефтекамска. Сейчас чиновник руководит муниципалитетом в статусе исполняющего обязанности. Об этом 21 мая он сообщил на своей странице в соцсетях.

– Объявлен конкурс на замещение должности главы администрации. Решение об участии буду принимать с учетом мнения жителей и руководства республики, – написал Мавлиев.

Он добавил, что два года, в течение которых он был мэром города, «прошли как один миг»: «Столько событий, встреч в родном Нефтекамске... Радостных и грустных моментов, каждый из которых по-особенному дорог».