В Минэкономразвитии Башкирии назначили нового замминистра

фото: Дамир Галиуллин // vk.com

На должность заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии назначили 35-летнего Дамира Галиуллина. Он будет курировать вопросы инвестиционной деятельности в республике, сообщили в ведомстве. Распоряжение о назначении подписал премьер-министр региона Андрей Назаров.

Дамир Галиуллин родился в городе Нефтекамске. Окончил БашГУ по специальности «финансы и кредит» и прошел переподготовку академии государственной службы и управления при главе Башкирии. С 2004 по 2014 год был предпринимателем. В 2018 году возглавил Центр развития молодежных и социальных проектов и предпринимателей города Нефтекамска. Последний год там же занимал должность вице-мэра – курировал вопросы предпринимательства.