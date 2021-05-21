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Происшествия21 мая 2021 8:55

В башкирской реке обнаружили труп мужчины, утонувшего пять дней назад

Спасатели предупредили, что до наступления купального сезона все водоемы республики являются «потенциально опасными»
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Водолазы нашли труп мужчины в воде только на пятый день после трагедии

Водолазы нашли труп мужчины в воде только на пятый день после трагедии

На реке Белой в башкирском городе Дюртюли 16 мая утонул 34-летний мужчина. Спасатели обнаружили его тело только на пятый день после трагедии. Об этом сообщил Госкомитет РБ по ЧС.

В аварийном ведомстве пояснили, что погибший ушел под воду, когда решил искупаться – в тот день по всему региону стояла аномальная жара. Похожий инцидент произошел в Чекмагушевском районе 19 мая. Там в местном пруду решил искупаться 49-летний местный житель. Его тело водолазы нашли в тот же день.

В Госкомитете по ЧС жителям напомнили, что официально купальный сезон в Башкирии будет открыт не раньше 1 июня, и сейчас все водоемы являются «потенциально опасными».

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