Неизвестные от имени главы Минздрава Башкирии просят денег на закупку вакцины от COVID-19

на фото - Максим Забелин

В Башкирии неизвестные мошенники от имени министра здравоохранения республики Максима Забелина звонят и пишут письма коммерческим фирмам с просьбой дать денег на покупку вакцины от коронавируса «Спутник V». В ведомстве предпринимателей и юрлиц попросили «проявлять бдительность и при возникновении подобных ситуаций обращаться в правоохранительные органы». Там отметили, что прививки республика получает за счет федерального бюджета.

Пример мошеннического письма // фото: Минздрав РБ

– Вакцинация от новой коронавирусной инфекции включена в национальный календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, вакцина для иммунизации населения поступает централизовано за счет средств федерального бюджета, – пояснили в Минздраве.

По состоянию на 20 мая Башкирия получила 384 тысячи доз вакцины от коронавируса: первым компонентом привились 315,5 тысячи человек, вторым – 231,2 тысячи.