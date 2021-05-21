В Уфе после перебоя на электростанции зафиксировали превышение ПДК вредных веществ

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В Уфе из-за перебоя в работе электростанции произошел выброс вредных веществ – изопропилбензола и бутилацетата.

Вчера, 20 мая, жители города заметили черные клубы густого дыма, валящие из трубы ТЭЦ-3 на Бирском тракте. Сообщение об этом приняло региональное МЧС. Ведомство провело выездную проверку и выяснило причины нештатной ситуации.

– Установлено, что с 17 мая была приостановлена подача природного газа на ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 по причине плановых ремонтных работ на газораспределительной станции. В настоящий момент в качестве топлива используется мазут, – передали в экстренной службе.

20 мая произошел перебой в подаче топлива в камеру сгорания. Это привело к нарушению процесса сгорания и, как следствие, – к выделению густого черного дыма.

Инцидент отразился на чистоте воздуха. Госкомитет РБ по ЧС привез на место передвижную лабораторию и провел замеры. Спасатели обнаружили превышение предельно-допустимой концентрации двух вредных веществ: изопропилбензола (в 4,2 раза) и бутилацетата (в 1,87 раза).

Данные о происшествии были переданы в Минэкологии, Природоохранительную прокуратуру, Роспотребнадзор, Санэпиднадзор, Росприроднадзор и Башгидромет.