Форвард «Салавата Юлаева» Илья Баранов продолжит карьеру в «Спартаке»

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Уфимский «Салават Юлаев» и московский «Спартак» накануне произвели обмен. В стан красно-белых отправился нападающий системы юлаевцев Илья Баранов, а башкирский клуб получил денежную компенсацию. Всего за «Салават» форвард провел 40 матчей, в который отметился шестью шайбами и тремя голевыми передачами (6+3) при показателе полезности «0» и 4 минутах штрафа.

Илья Баранов пришел в «Салават Юлаев» в 2017 году и почти все время провел в системе клуба, выступая за нефтекамский «Торос». 25-летний нападающий является воспитанником московской школы хоккея, а начинал он свою карьеру в команде МХЛ «Атланты».

-Илья Баранов провёл достаточно много времени в нашей хоккейной вертикали, но он – уже зрелый хоккеист для того, чтобы быть игроком ротации. Ему было необходимо дальнейшее развитие, как и нашим молодым хоккеистам, которые на подходе к составу. Благодарим Илью за годы, проведённые в системе клуба, и желаем ему удачи в новой команде, - прокомментировал уход Баранова спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов.

Напомним, по окончании розыгрыша Кубка Гагарина в Континентальной хоккейной лиге началось межсезонье, в которое «Салават Юлаев» покинуло уже немало игроков. Однако за этот период клуб подписал и целый ряд хоккеистов, с которыми юлаевцы начнут сезон 2021/2022.