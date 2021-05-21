В Башкирии депутаты парламента намерены принять экологический кодекс республики

Новый закон потребует от местных властей публиковать факты загрязнения окружающей среды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На следующей неделе, 27 мая, депутаты Госсобрания-Курултая планируют рассмотреть проект закона о раскрытии экологической информации. Если его примут, то в республике появится собственный экологический кодекс.

Согласно проекту закона, местные власти будут обязаны публиковать в открытых источниках данные о загрязнении воздуха, почвы, воды, докладывать о радиационной обстановке, об источниках загрязнения, а также об уровне выбросов из этих источников. Публикации также подлежат данные об обращении с отходами производства и жизнедеятельности и о действиях, которые власти предпринимают для снижения уровня загрязнения окружающей среды. Разглашению не будут подлежать только сведения, составляющие государственную тайну.

Спикер башкирского парламента Константин Толкачев, комментируя законопроект, заявил, что получать «достоверную информацию о состоянии окружающей среды – это конституционное право каждого гражданина».

- Мы постоянно живем в условиях повышенной экологической нагрузки. Воздух загрязнен выбросами предприятий и выхлопными газами. В воду и почву попадают промышленные стоки. Мы предлагаем убрать завесу тайны с природоохранной темы и дать людям ответы на вопросы, - подчеркнул председатель Госсобрания-Курултая.