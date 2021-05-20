«Стеснялась носить короткие шортики»: Гульназ Асаева откровенно рассказала о переменах в жизни

Фото: instagram.com/asaeva_official/

Звезда национальной эстрады Башкирии Гульназ Асаева разоткровенничалась в социальных сетях. Певица выложила на своей страничке фото, где она позирует в откровенном наряде и рассказала подписчикам, что за последнее время «потеряла» 10 килограммов. Она также вспомнила, почему раньше ее гардероб был несколько иного плана, чем сейчас.

- Знаете, я всегда стеснялась носить короткие шортики, потому что у меня всегда были лишние килограммы, я просто умела одеваться так, что их не видно. Сейчас я вместо 63 кг вешу 53. Это для меня очень важно. Я не собираюсь останавливаться, - написала Гульназ на своей страничке в Инстаграм.

Девушка также заявила, что в ближайшее время запустит марафон по похудению.

- Кто хочет похудеть вместе со мной? Скоро я запущу свой марафон. Кому интересно, пишите в директ, все объясню, - обратилась певица к своим подписчикам.