21 мая в Башкирию придет сильный ветер, дожди и грозы

Дожди будут иметь кратковременный характер

Завтра, 21 мая, на территории Башкирии прогнозируются сильный ветер, дожди и грозы. Об этом предупредили в МЧС республики и Башгидромете.

– Местами ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, в большинстве районов сохраняется чрезвычайная пожароопасность, – передали в экстренном ведомстве.

Синоптики отмечают, что дожди будут иметь кратковременный характер. Так, например, в столице региона Уфе осадки прогнозируются ранним утром и в пять часов вечера. Температура воздуха при этом будет достаточно высокой: ночью +11,+16° (по востоку до +5°), днем +23,+28°.