Башкирия приняла первую партию новой вакцины от коронавируса

фото: Минздрав РБ

Сегодня, 20 мая, в Башкирию доставили первую партию новой вакцины от коронавируса «КовиВак». Республика получила 2 340 доз прививки. В России ее зарегистрировали третьей по счету – после «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) и «ЭпиВакКороны»

– «КовиВак» – вакцина, разработанная Федеральным научным центром имени М.П. Чумакова. В отличие от предшественников […] вакцина центра Чумакова содержит вирус, а не его фрагменты. При этом сам вирус деактивирован, то есть обезврежен и безопасен для человека, – пояснили в Минздраве Башкирии.

«КовиВак», по данным министерства, могут применять только взрослые от 18 до 60 лет. Эта прививка противопоказана беременным и женщинам в период грудного вскармливания.

За все время Башкирии поступило 384 тысяч доз вакцины от коронавируса: Гам-КОВИД-Вак 372 784 дозы; ЭпиВакКорона 8910 доз, КовиВак 2 340 доз.