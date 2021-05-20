Башкирия будет выделять деньги на покупку машин для чиновников

В правительстве установили норматив стоимости новых авто для служебных целей Фото: Лия МУРАДЬЯН

Из бюджета Башкирии будут выделяться деньги на покупку служебных легковых машин для чиновников в районах и городах. Постановление о предоставлении соответствующих субсидий подписал премьер-министр республики Андрей Назаров.

Органам местного самоуправления будут направлять только часть суммы на приобретение легковых автомобилей. Деньги, предусмотренные на эти цели, будет распределять министерство транспорта.

Субсидии выделят органам власти только тех муниципальных образований, в которых требуется замена старого автомобиля. Речь идет о машинах, используемых более 7 лет, с пробегом более 150 тысяч километров. Чтобы запросить средства на покупку нового транспорта, администрация города или района должна будет направить заявление с обоснованием необходимости в новом авто и наличии денег на его покупку в местном бюджете.

Согласно установленному нормативу стоимости, новый служебный автомобиль для главы муниципалитета не может быть дороже 1,3 млн рублей, для работников администрации – 800 тысяч рублей и работников органа местного самоуправления поселения – 700 тысяч рублей.