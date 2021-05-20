Из Уфы 31 мая откроются прямые авиарейсы в Минск

Рейсы в Минск будут еженедельными Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 31 мая из Уфы открываются прямые авиарейсы в белорусскую столицу Минск. Перелеты, которые организует авиакомпания «Белавиа», будут еженедельными. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба городского аэропорта.

– Вылеты планируются по понедельникам в 06:20 по уфимскому времени. На маршруте перевозчик задействует [самолеты] Embraer 175, рассчитанные на 76 пассажиров. Время в полете составит 2 часа 45 минут, – пояснили в уфимской воздушной гавани.

Минимальная стоимость билета в одну сторону составит 8,5 тысячи рублей, туда и обратно – от 16,5 тысячи рублей.