Уехала путешествовать: родные 15-летней школьницы из Башкирии рассказали, где девочка пропадала все это время

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Благополучно завершились поиски 15-летней школьницы из села Месягутово. Как оказалось, девочка действительно все это время была в Уфе, куда уехала на «Блаблакаре». Как рассказали родные школьницы, девочку нашли полицейские, сейчас она находится в отделении, где ее опрашивают. Родные Олеси сейчас собираются выдвигаться в Уфу, чтобы забрать подростка домой.

- Сами в шоке, что так все произошло. В Уфе у нее нет ни родственников, ни друзей, просто собралась и отправилась путешествовать, никого не предупредив. Конечно, никто ее ругать не будет. Мы все очень счастливы, что Олеся нашлась живой и невредимой, уж лучше так все вышло, чем мы предполагали самые худшие варианты событий, - рассказала родственница школьницы.

Ранее волонтеры рассказали, что с девочкой теперь будут работать психологи, чтобы выяснить, что толкнуло ее на такой странный поступок.

Напомним, что 15-летняя школьница пропала накануне вечером, когда вышла погулять, но обратно не вернулась. Телефон девочки также оказался выключенным, и лишь в соцсетях появился странный статус «Уйду в закат, не оставляя прощальных записок». Всю ночь обеспокоенные родственники искали ребенка, а утром к поискам подключилась полиция и волонтеры «Лиза Алерт».